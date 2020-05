Skeelerles in Lemmer: goed ontsmetten en afstand houden

De organisatie is in handen van Stuupsport, een schaats- en skeelerschool voor kinderen, van schaatscoach Ida Janssen. De baan in Lemmer blijkt perfect te zijn voor skeelerlessen, zegt Janssen. "Ik had de baan wel eens zien liggen, maar ik wist niet hoe perfect die was voor coronacrisistijd. Dit is perfect, we hebben de ruimte. Kinderen mogen bij elkaar blijven, maar voor de aankomst van de ouders wil je het toch een beetje gespreid houden."

Er kwamen veel meer kinderen op de lessen af dan verwacht. "We zitten nu op 85. We dachten, als we een uurtje vol krijgen met 20 kinderen doen we het goed. Schaatsen is onze 'hoofdbusiness', dat zijn altijd honderden, skeeleren is altijd bij mooi weer, dan gaan kinderen van alles anders doen, maar het is een groot succes."

Lessen gaan nog even door

Zaterdag zou de laatste les zijn, maar Stuupsport heeft besloten nog even door te gaan. "Ook dat hadden we niet voorzien, maar het begon bij de tweede les al dat ouders vroegen, 'gaan jullie door?', en wij vonden het als team ook superleuk."