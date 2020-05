Jordy Bruijn verlaat Heerenveen voor NEC Nijmegen

Bruijn kwam in de zomer van 2016 over van Ajax en maakte in januari van 2018 zijn debuut voor Heerenveen. Hij kwam tot 33 wedstrijden in het pompeblêdeshirt en maakte twee doelpunten.

"Jordy is een uitstekende voetballer maar de concurrentie op ons middenveld is groot. In Nijmegen hoopt hij aan meer speeltijd toe te komen. Dat is hem ook gegund. We wensen Jordy dan ook heel veel succes bij het vervolg van zijn carrière", zegt technisch manager Gerry Hamstra.

Bruijn is blij met de overstap. "Ik ben blij om weer terug te zijn bij NEC", zegt hij. "De komende jaren gaan we er alles aan doen om beter te worden en de club terug te brengen naar waar het hoort, de eredivisie."