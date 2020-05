Horeca bijna klaar voor heropening: "Het is alsof we opnieuw beginnen"

Ook bij Het Theehuis in Grou is er veel minder plek. "Het zijn 40-50 procent minder plekken. Alles staat wat dichter op elkaar, dus je hebt nu ruim plek", zegt eigenaar Timo Slump. Ook hij is blij dat hij weer open mag. "Het is fantastisch. We hebben drie maanden thuis gezeten. We hebben wat afhaal gedaan, eten in bakjes, maar we willen gewoon de mensen bedienen."

Slump vindt het een aparte gewaarwording nu weer open te gaan. "Het is net of het bedrijf weer opnieuw begint. Drie jaar geleden hebben we dat ook gehad, na die brand (Het Theehuis brandde in 2017 volledig af, red.). Het is afwachten hoe het allemaal komt."

Hoewel word verwacht dat er maandag veel mensen een terras zullen opzoeken, is Slump niet bang dat het uit de hand zal lopen. "We houden allemaal de kop erbij en als mensen hun goede verstand gebruiken, kan het goed gaan. We zullen ook optreden als het niet goed gaat."