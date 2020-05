Omrop TIP: Afscheid zonder einde van Ira Judkovskaja

Nije foarmen

De Russische Ira leerde al gauw Fries. In het eerste jaar bij Tryater bedacht en regisseerde ze 'De 11Stêdetocht' (2008), een outdoor-theatertour. Ze probeerde in de jaren daarna steeds nieuwe vormen uit om zo de makers en het publiek uit te dagen. Andere voorstellingen van haar zijn bijvoorbeeld de straatopera 'De IJsvorstin' (2014), de kleutervoorstelling 'Breidzje' (2016). In 2018, het jaar van Leeuwarden Culturele Hoofstad kwam Judkovskaja met 'Wereldburgers van de Voorstreek' en 'Doarp Europa'. Soms kwamen de Russen langs: In 2010 was 'Meester en Margarita' van Michail Boelgakov de openingsvoorstelling van Oerol op Terschelling. In het voorjaar van 2020 speelde Tryater zijn eigen vertolking van 'Drie Zusters' van Anton Tsjechov - na de coronamaatregelen speelden de acteurs de voorstelling live via Facebook.