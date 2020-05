Fietselfstedentocht vanuit huis: "Ik denk dat dit zwaarder is"

Zoveel deelnemers had de organisatie niet verwacht, zegt voorzitter Stephan Rekker. "Het zijn er veel meer. Het is als grapje begonnen toen alle evenementen niet doorgingen. Wij wilden eens kijken of er iets wel door kon gaan. We hadden gerekend op een man of 50." Het werden er 180, waarvan 120 de hele route zullen fietsen.

Hoewel het dus vanuit huis kan, is het zeker niet minder zwaar, zegt Rekker. "We hebben zo'n dertig kilometer gefietst en dat was even zwaar als normaal. Ik heb het idee dat dit zwaarder is." De eerste fietsers moeten s'ochtends 5 uur al beginnen.

Toch op de fiets

Rekker verwacht dat veel mensen de tocht maandag toch 'gewoon' op de fiets zullen afleggen. "Ik denk dat nog veel meer mensen de tocht zelf fietsen, op eigen gelegenheid. Veel meer dan die 180. Zolang ze zich aan de maatregelen van het RIVM houden is er niets aan de hand. Ik vind het mooi dat ze het doen."