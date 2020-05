Groene strand Ameland van grote betekenis voor natuur

Ecoloog Lies van Nieuwerburgh is erg positief over het gebied. "Het groene strand is zo'n dynamisch gebied. Dat vind je niet zomaar in Nederland. Je hebt op Terschelling een groen strand en ook op Schiermonnikoog. Het is hier wel heel dynamisch. Zoals Johan Krol ook vertelt. Het verandert elk jaar en dat is heel bijzonder. En ook dit biotoop is bijzonder in heel Europa."

De veranderingen kunnen er ook voor zorgen dat sommige soorten er niet meer willen zijn. Zoals een plek waar nu jonge duintjes te vinden zijn. Johan Krol: "Waar we nu staan, zaten drie jaar geleden 140 nestjes sterns, omdat het toen nog kaal zand en schelpen was. Nu is het drie jaar later en zijn de sterntjes vertrokken en zijn er duinen ontstaan."