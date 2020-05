Staatsbosbeheer: Pinksterweekend is 'generale repetitie' voor de zomervakantie

Staatsbosbeheer heeft te maken met een groot tekort aan toezichthouders, maar zal niettemin extra scherp zijn dit weekend. Bij de hotspots zoals de bossen in Rijs, Oranjewoud en Bakkeveen wordt grote drukte verwacht.

De natuurorganisatie ziet de afgelopen tijd dat de problemen in de natuur toenemen en maakt zich er zorgen over. Het is spannend of de wandelaars, fietsers en andere recreanten zich op drukke plekken aan de regels houden en vooral of ze de natuur niet te veel verstoren.

Het wildplassen en -poepen zorgt voor veel rommel in de gebieden. Ook is het belangrijk dat honden aan de lijn blijven en dat mensen niet de levensomgeving van vogels verstoren.