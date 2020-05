Ruiterskwartier krijgt grote terrassen, lijnbussen Arriva rijden om

Club Red, aan datzelfde Ruiterskwartier, heeft geen terras, maar gaat evengoed open op Pinkstermaandag. Het wordt erg wennen voor de medewerkers, want de club met een capaciteit van een kleine duizend bezoekers, mag nu slechts dertig gasten ontvangen. "We zien het als een proefperiode voor onze nieuwe formule", vertelt Simon Skarey van Club Red. "Dansen kan nu niet. De naam wordt daarom veranderd in Red Lounge met extra banken en tafels."

Wie in de club 'lounge' wil moet in principe reserveren. Skarey hoopt dat hij later in het jaar weer snel meer bezoekers welkom mag heten, want open zijn voor dertig bezoekers kan in principe niet uit.