Freedsmerk over Pinksteren: "We gaan er wel op uit, maar zoeken de drukte niet op"

"We gaan met de camper, dan zijn we eigen baas. Als het te druk wordt, zoeken we ander plekje." Veel mensen willen eigenlijk helemaal niet op pad. "Mooi wat in de tuin, onder de parasol, dan heb je van niemand last."

Een medewerkster van Brownies & Downies moest weer aan het werk en had er veel zin in. Een astmapatiënt vertelde dat ze de terrassen niet zal opzoeken en dat het haar eigenlijk ook iets te druk is op de markt.

"Dode boel"

Een man met een visuele beperking wilde er juist wel graag op uit met de tandem. Hij was blij dat de terrassen weer opengaan: "Anders is het maar een dode boel." Een andere man had helemaal geen plannen en op de vraag waarom niet, liet hij weten: "Ik kom van boven Dokkum."

En dan was er nog iemand die vooral behoefte had om weer eens naar de kerk te gaan. "Maar ja, we mogen niet zingen. Dat laat ik die beker nog maar even aan mij voorbij gaan. Dan maar zachtjes meezingen bij de televisie."