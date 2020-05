Oane Galama, de 'man van 100 miljoen', wil weer fierljeppen

Oane Galama is tweevoudig Fries kampioen Fierljeppen. In Winsum pakte hij de titel in 2015 en 2016. Galama was ook twee keer de sterkste op het Nederlands kampioenschap. In 2012 won hij de NK-titel in IJlst (20.63), en in 2018 won hij de titel in Burgum. Daar pakte hij de titel met een nieuw persoonlijk record van 21.40 meter.