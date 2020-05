Militaire laagvliegroute over Fryslân geschrapt

Gedeputeerde Douwe Hoogland is blij met het schrappen van de route: "Ik ben blij en dankbaar dat de staatssecretaris heeft ingezien dat het beter is om laagvliegroute 10a, die sinds 2002 al niet meer in gebruik is, definitief te schrappen. Daarmee heeft hij onze zienswijze serieus genomen, en de motie van de Friese Staten ook. Dit is een succes voor de natuur en voor de mensen in dit deel van Fryslân."

Eind februari namen Provinciale Staten een motie aan waarmee ze opriepen om een breed gedragen lobby te beginnen, om zo de laagvliegroute van tafel te krijgen. Het provinciebestuur gaf hier geen gehoor aan. In het traject trokken gemeenten en provincie met elkaar op.

Papieren route

Geluidsoverlast en potentiële gevaarlijke situaties rondom het luchtvaartterrein in Drachten werden in 2002 door Defensie als reden opgevoerd om de route op te schorten. De route, die voor een deel over het oosten van Fryslân liep, bleef op papier echter altijd bestaan. In het project Luchtruimherziening van het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat en Defensie kwam de route in de herfst van 2019 weer aan bod.