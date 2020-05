Corona-afdeling MCL Leeuwarden dicht: laatste coronapatiënt heeft ziekenhuis verlaten

Op het hoogtepunt van de coronacrisis waren in het MCL drie verpleegafdelingen speciaal ingericht voor de opvang van coronapatiënten. Ook op de intensive care was de capaciteit maximaal verhoogd. De laatste afdeling die is gesloten, blijft wel standby en kan als het nodig is op korte termijn weer worden geopend.

Bestuurder Erica Bakkum van het MCL is trots op de medewerkers en de zorg die het Leeuwarder ziekenhuis levert in deze tijd van corona, maar roept iedereen op om de regels in acht te houden. "Je kunt helaas nog niet zeggen dat we van het coronavirus af zijn. Het eerste hoogtepunt van deze crisis is voor het MCL nu wel achter de rug. Laten we er met z'n allen voor zorgen dat er niet nóg zo'n piek in het aantal coronapatiënten komt, door de leefregels van de rijksoverheid goed na te leven."