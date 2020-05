Bruine vloot mag Doeksen niet helpen: te veel obstakels

Door de coronamaatregelen kan Doeksen minder mensen van en naar de eilanden vervoeren. De rederij zet daarom twee oude boten en een leenboot in. Rederij Vooruit wilde ook meehelpen met tien tot vijftien schepen. "Een hartstikke mooi idee", zegt gedeputeerde Avine Fokkens, die bij het overleg met onder andere het Rijk en de waddengemeenten was.

Eerst juridische duidelijkheid

"Het Rijk gaat hierover en wilde best naar de mogelijkheden kijken, maar het moet wel kunnen. Als er iets misgaat, wie is er dan juridisch verantwoordelijk?" Zolang dat niet duidelijk is, kan het plan niet doorgaan.

Dat betekent niet dat het plan definitief wordt afgeschoten, volgens Fokkens. "De minister ziet nog wel wat ruimte, maar dan moet het veiligheidstechnisch allemaal wel kunnen. Er moet dan ook een ontheffing komen."

Mogelijk andere oplossing

Over een paar weken is er misschien wel een andere oplossing deels mogelijk. Vanaf maandag vaart Doeksen met 40 procent van de maximale capaciteit, maar er wordt naar gekeken of dat kan worden verhoogd. "Mensen uit hetzelfde gezien hoeven geen afstand van elkaar te houden", zegt Fokkens. "En met een mondkapje hoef je maar een meter afstand te houden in plaats van anderhalf."

Dat zou ervoor kunnen zorgen dat er meer mensen op een boot kunnen. Over drie weken wordt bekeken wat er mogelijk is, zegt de gedeputeerde.