VV Dokkum: laat ons nou eens meepraten over ontwikkeling Harddraverspark

In het laatste van de vier scenario's verandert er helemaal niets. Maar dat is volgens Bakker ook geen optie, want de voorzieningen zijn verouderd. "Dan stort alles in."

Dokkum baalt er ook van dat de club niet is betrokken bij de ontwikkeling van de scenario's. "We kregen te horen dat we helemaal geen stakeholder meer zijn. En wethouder Van Esch legt nu naast zich neer dat er geen gedwongen verhuizing plaats zou vinden."

Wel of geen economische ontwikkeling

Engbert van Esch weerspreekt die beschuldiging niet, maar wil geen 'welles-nietes-spelletje' spelen. "De kernvraag is: willen we het Harddraverspark ontwikkelen voor de economische ontwikkeling van de binnenstad? Daar moet de raad antwoord op geven. De scenario's die nu zijn gepresenteerd, zijn niet in beton gegoten. Maar we moeten wel een keuze maken: wel of niet ontwikkelen? Dan weten we welke kant we op gaan."