Voor het vervoer van en naar Vlieland en Terschelling zet rederij Doeksen tijdelijk twee oude boten in: de MS Friesland en de MS Holland. Voor de Friesland was het bijna 50 jaar geleden dat die passagiers naar Terschelling bracht. Vrijdag kwamen de twee oudgedienden voor het eerst weer in actie.

Foto's van de Holland en de Friesland bij Terschelling: