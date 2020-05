Dartbond trekt stekker uit internationaal darttoernooi in Leeuwarden

Het zou voor het eerst sinds 2007 zijn geweest dat de internationale darters van de PDC weer naar Fryslân zouden komen. Toen werd in Thialf in Heerenveen voor het laatst een groot toernooi georganiseerd.

Teveel publiek

Volgens algemeen directeur Peter Ourensma van het WTC Expo kon het eigenlijk niet anders dat het darttoernooi met de hedendaagse coronamaatregelen niet kon doorgaan. Daarvoor zou er veel te veel publiek op afkomen.

Naast het grote toernooi, de European Tour, stonden er in september in Leeuwarden ook nog twee Players Championships op het programma. Het is nog niet duidelijk of die vloertoernooien wel worden gespeeld.

Volgend jaar wel

Ourensma heeft van de PDC wel te horen gekregen dat de dartbond in 2021 wel weer graag naar Leeuwarden wil komen. Mensen die een kaartje hebben gekocht, kunnen dat volgend jaar gewoon weer gebruiken volgens de bond.