Jong en oud praten over de oorlog: "Er zijn parallellen tussen toen en nu"

Negen leerlingen werden gekoppeld aan mensen met een verhaal uit de oorlog. Die van Sean en Annie kwamen overeen. Sean: "Wij konden goed praten over wat we meegemaakt hebben. Het was ook heel herkenbaar. Ik had in het begin ook moeite om over mijn verlies te praten. Dat lukte met Annie en Harry beter dan ik had verwacht."

Annie: "Ik heb te veel herinneringen aan de oorlog. Ik was erbij toen mijn vader werd opgehaald van huis. Dus, ja, dat zijn herinneringen die nooit meer weggaan. Ik heb er heel lang niet over kunnen spreken."

Bier na een rondleiding

"Ik heb hem meegenomen de stad door en hem de verhalen verteld over de oorlog in Leeuwarden", zegt Harry Stinis. "Over de Blokhuispoort en de ontsnapping, over de luisterpost. Na onze wandeling zijn we als echte maten lekker op het terras gaan zitten en hebben we een biertje gedronken."

Stinis is een lopende encyclopedie over de oorlog. Daar kwam Sean ook achter tijdens de stadswandeling: "Ik heb veel dingen gehoord waar ik geen weet van had. En dat je zo'n dag dan afsluit met een biertje is ook echt mooi."