Zwijgen Saxenoord over grote coronauitbraak "was niet handig"

Regiobestuurder Ans Haagsma van Patyna geeft toe dat het misschien beter anders had gemoeten. "Achteraf kun je je afvragen of dit verstandig was. Maar we zijn allemaal lerende. Ik werk veertig jaar in de zorg en ik heb nog nooit zo iets meegemaakt. Het was voor ons allemaal een nieuwe situatie."

Patyna koos ervoor om wel te vertellen op welke locatie een coronabesmetting was vastgesteld, maar niets over de aantallen. "Bovendien kostte het ons heel veel moeite om mensen getest te krijgen. En waar we een coronabesmetting vermoedden, ging het soms om influenza of om een longontsteking. We moesten zelf ook nog leren." Patyna had louter de families van patiënten ingelicht.

27 bewoners en 31 medewerkers mei corona

Het was een moeilijke tijd voor de mensen bij Saxenoord. Van de 87 bewoners kregen 27 het virus, van de ruim 200 medewerkers ook nog eens 31. "Dit wens je niemand toe", zegt Haagsma. "Ik ben regiomanager van acht locaties. Op zeven hebben we het virus gelukkig buiten kunnen houden, bij Saxenoord helaas niet. Je wilt er ook niemand op aankijken. We hebben ontzettend ons best gedaan om het te voorkomen, helaas is dat niet gelukt."

Intussen is Saxenoord ruim twee weken coronavrij. Toch blijft de situatie niet gemakkelijk. Het gebouw gaat open voor bezoek. "Dat vinden we heel spannend, maar we vinden het ook heel mooi. We beperken het bezoek wel tot het restaurant, nog niet in het hele huis. We moeten weer vertrouwen opbouwen, we willen niet weer slachtoffer worden van het coronavirus."