Bruine vloot wil Doeksen wel helpen: "We maken er een Sail Terschelling van"

Directeur Paul Melles van Doeksen vond die kritiek 'niet fair'. De rederij vaart op dertig procent van de capaciteit, vanaf 1 juni wordt dat verhoogd. Doeksen dacht juist heel hard na over mogelijke oplossingen, zei Melles. Eerder deze week bekend werd bekend dat er ook een oplossing is gevonden: Doeksen zet twee oude boten en een leenboot in.

Druk op het water

En nu krijgt Doeksen dus mogelijk nog meer steun uit onverwachte hoek. Wat Bakker van rederij Vooruit betreft wordt het straks druk op het water tussen Harlingen en de eilanden. "We gaan er een soort Sail Terschelling van maken ieder weekend. In de havens wordt het wel een beetje passen en meten, maar de havendienst kan daar wel goed op inspelen. Logistiek gezien is dat niet heel lastig."

Ook Bakker moet zich wel houden aan de coronamaatregelen. "Op een groot schip kunnen normaal gesproken 65 mensen, dan is dat nu ongeveer 30." Mensen die met een schip uit de bruine vloot de overtocht willen maken, moeten wel rekening houden met meer reistijd. "Je bent dan ongeveer vier uur onderweg", zegt Bakker. Normaal gesproken is dat de helft. "Maar het is ook een stukje beleving, die al begint als je in Harlingen aan boord gaat."

Hopen op goed nieuws

Doeksen vindt het plan van Bakker prima, maar gaat er niet over. Het Rijk beslist, zegt Bakker. "Zij zijn de concessieverlener en bepalen wie er als veerboot mag varen. Vandaag (vrijdag, red.) is er een overleg tussen het Rijk, Doeksen en gedeputeerden. Ik hoop dat ik straks goed nieuws krijg: we gaan los!"