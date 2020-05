Hilda Talsma schrijft kadoboek van 2021: "Fries is al een cadeau op zich"

In 2011 verscheen Talsma's eerste roman, 'De Twadde Hûd'. Vorig jaar bracht ze haar negende roman uit, 'De Onnie's en it hynstebal'. Naast schrijfster is Hilda Talsma ook vaste columnist op vrijdag bij Omrop Fryslân.

Het kadoboek van Talsma verschijnt op 6 maart, aan het begin van de Boekenweek. Door een samenwerking tussen de CPNB en Boeken fan Fryslân verschijnt dan ook het nationale boekenweekgeschenk van de jonge schrijfster Hanna Bervoets in het Fries.

Optredens in de provincie

Op het Boekenfeest verzorgt Talsma met een aantal andere Friese schrijvers een optreden. Na het Boekenfeest zijn er tot en met 27 maart 2021 in de hele provincie optredens van de schrijvers.

Het kadoboek is een initiatief van Boeken fan Fryslân en wordt in 2021 uitgegeven door uitgeverij Elikser.