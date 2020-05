Prinsentuin in Leeuwarden gaat dicht als het te druk wordt

De gemeente merkt dat het in Leeuwarden en Grou steeds drukker wordt. Om ervoor te zorgen dat mensen wel anderhalve meter afstand houden, komen er maatregelen in de Prinsentuin en in de binnensteden. Directe aanleiding voor die maatregelen is de drukte in het afgelopen Hemelvaartsweekend.

Prinsentuin in twee delen gesplitst

De Prinsentuin wordt in twee delen gesplitst, die worden afgesloten met dranghekken. Mensen kunnen de Prinsentuin alleen nog in bij bepaalde ingangen. Beveiligers bij die ingangen moeten bepalen of er nog plek is. Als het te druk wordt, gaan de ingangen tijdelijk dicht. De regels gelden in het komende pinksterweekend en op de dagen waarop er warm weer wordt voorspeld.

Daarnaast zijn er looproutes op de Nieuwestad en de Wirdumerdijk. En als het te druk wordt in de Kleine Kerkstraat, de Lombardsteeg en de Doelesteeg, dan wordt dat eenrichtingsverkeer. De richting wordt bepaald op basis van hoe druk het is in beide richtingen.

Flyers voor toeristen in Grou

Omdat het in Grou ook druk was in het Hemelvaartsweekend, vooral op en langs het water, komen er borden om mensen erop te wijzen dat ze afstand van elkaar moeten houden. Er komen flyers in drie talen, zodat toeristen uit het buitenland ook begrijpen wat de regels zijn.