Heb jij geldvragen in coronatijd? Stuur ze in en krijg antwoord van deze econome

Het coronavirus slaat hard toe in ons huishoudboekje. Ondernemers zien hun bedrijven kopje-onder gaan, zzp'ers raken opdrachten kwijt en ook de zekerheid van een vaste baan is voor sommigen niet zeker meer. Maar er is ook een andere kant: dure buitenlandse vakanties worden afgezegd, en we houden meer geld in de portemonnee omdat we maanden lang weinig geld konden uitgeven. De weg kwijt in deze financiële chaos? Stuur dan je vragen in.