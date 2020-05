Eigen bezorgdienst bij Drachten: steun voor lokale ondernemers

De ondernemersvereniging is in Drachten begonnen met een bezorgdienst: Bezorgen in Drachten. In korte tijd zijn er al meer dan honderd pakketjes rondgebracht. Het is een mooie oplossing nu niet iedereen in coronatijd naar de winkel durft, maar ook op lange termijn is het goed om Drachten online op de kaart te zetten, vinden de winkellieden.