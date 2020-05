LEO Middelsé moet gas geven nu pilot niet voor twee, maar één jaar is

Ook LEO Middelsé kreeg een deel van de 2,8 miljoen euro voor het tweede jaar van mediaminister Arie Slob. Maar die heeft de minister in de noodregeling voor lokale media teruggetrokken en dat geld komt niet terug.

Jammer

Hedser Kok van LEO Middelsé vindt het jammer. "Nu de minister zegt het niet te doen, dat is natuurlijk niet leuk. Wij hadden een plan gemaakt om met twee fte twee jaar lang de omroep op een hoger plan te tillen. Dat moeten wij nu in één jaar laten zien. We hebben drie mensen aangenomen na 1 maart. die moeten het nu in een jaar laten zien. En zij hadden zelf ook gedacht: ik kan hier twee jaar aan de slag. Daar zat wel ene evaluatiemoment in, dus het kon altijd na een jaar afgelopen zijn. Maar dan zou het aan jezelf liggen, maar nu heeft niemand er invloed op. Dat is jammer."

Kok wil de schouders er niet bij laten hangen. "We zetten wel door. We willen laten zien hoe belangrijk die lokale omroep is. Wij hopen dat de politiek wel met een oplossing komt voor de langere termijn. Wij hebben met name op kwaliteit ingezet door professionals aan te trekken. Zo kan de rest worden meegetrokken. Wij moeten nu wel meer gas geven, want in twee jaar zou je meer tijd hebben."