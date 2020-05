LIVEBLOG: Vlieland komt met druktekaart

Het MCL in Leeuwarden sluit vrijdag de laatste speciale corona-afdeling. In het ziekenhuis zijn geen patiënten meer opgenomen die positief hebben getest op covid-19. De laatste patiënt heeft vrijdag de corona-afdeling verlaten. Patiënten die coronaverschijnselen hebben, kunnen voortaan worden opgenomen in isolatiekamers op de reguliere verpleegafdelingen.

Op het hoogtepunt van de coronacrisis waren in het MCL drie verpleegafdelingen speciaal ingericht voor de opvang van coronapatiënten. Ook op de intensive care was de capaciteit maximaal verhoogd. De laatste afdeling die is gesloten, blijft wel standby en kan als het nodig is op korte termijn weer worden geopend.