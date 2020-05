LIVEBLOG: Ook meer ruimte voor Amelander horeca

Woonzorgcentrum Saxenoord in Franeker is het zwaarst getroffen van alle verzorgingshuizen in Noord-Nederland, met tientallen coronabesmettingen onder bewoners en personeel. Dat werd vrijdag pas bekend, na berichtgeving van de LC. Zorgkoepel Patyna hield de uitbraak stil en dat had niet gemoeten, vindt Margreet de Graaf van de GGD. "We maken nu afspraken met sectoren om daar open over te zijn."

