LIVEBLOG: onderwijs worstelt met virus, Veiligheidsregio en horeca oneens

Het is vrijdag 'Nationale Balkon Beweegdag.' Het gaat om een initiatief van het Nationaal Ouderenfonds, dat bedoeld is om ouderen aan het bewegen te krijgen. In de loop van de ochtend is de officiële start in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam en meer dan 150 woonzorglocaties in Nederland doen eraan mee. Zo ook een aantal in Drachten, die activiteiten worden georganiseerd door Sportbedrijf Smallingerland.

Sportcoach Berber Swart vindt het een goed plan: "De ouderen zitten al een hele poos thuis, dus het is wel goed om iedereen wat aan het bewegen te krijgen. Toen deze nationale dag kwam, konden wij daar met ons idee mooi bij aansluiten."

En hoe gaat dat in z'n werk? Swart legt uit: "Het idee is om voor het balkon te staan, dan kunnen de mensen op het balkon zelf meedoen. Er is een zangeres en wij draaien met een bingo kleine onderdelen en oefeningen die we kunnen doen, zoals 'hoofd-schouders-knie-en-teen.' Wij hebben nog meer op de planning buiten deze dag, we gaan meer zorgcentra benaderen in de komende tijd."