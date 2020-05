LIVEBLOG: Meest rustige coronaweek in Fryslân sinds de uitbraak

Het aantal besmettingen neemt telkens verder af: voor het eerst sinds de uitbraak van het coronavirus in Fryslân zijn er minder dan tien positieve tests in één week te melden. Het aantal ligt namelijk op vier. De afgelopen week zijn er twee mensen overleden aan de gevolgen van COVID-19. Het was qua cijfers de meest rustige coronaweek sinds de uitbraak.

Margreet de Graaf van GGD Fryslân is blij met de cijfers. "Die blijven heel laag, we hebben voordeel gehad van de maatregelen. Bij ons is de verwachte piek nooit gekomen, het aantal besmettingen gaat nu langzaam verder naar beneden. We verwachten wel dat komende week de cijfers weer wat omhoog gaan. Dat komt niet doordat er een nieuwe uitbraak is, maar doordat het testbeleid wordt aangepast: iedereen met klachten kan zich dan melden bij een landelijk nummer dat maandag bekend wordt gemaakt."