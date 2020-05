Docent over 1,5-meterschool: "Ik voel me moe, lusteloos en ongeïnspireerd"

Dat is lastig, en ook moeilijk uit te leggen aan mensen die niet zo intensief in het onderwijs zitten. "Praten tegen je computer terwijl er aan de andere kant die leerlingen zitten die af en toe hun camera liever uit doen omdat ze net uit bed zijn en denken: ja, daar heeft niemand iets mee te maken. Ik heb het wel nodig dat ik af en toe tegengas krijg, dat er af en toe gewoon een gesprekje plaatsvindt. Spontaan. Dat is met online lesgeven gewoon heel anders."

Ook weer niet te veel klagen

Berghoef hoort van veel mensen dat ze er wel klaar mee zijn. "Je moet natuurlijk uitkijken om er niet te hard over te klagen, want er zijn gewoon hele andere dingen aan de hand in de wereld natuurlijk. We weten waarom we dit moeten doen, maar ik merk wel dat het heel erg lastig is. Dat maakt mij inderdaad gewoon lusteloos en dat ik denk van: ja, ik heb nauwelijks inspiratie meer. Ik zou het moeten hebben misschien, ik zou dit moeten aangrijpen om nieuwe dingen te gaan proberen, maar ik weet het even niet. Dan zit je er af en toe even doorheen en dan ben je ook gewoon op zoek. En dat deed ik op Twitter naar mensen die dat ook hebben. En dan merk je toch wel dat heel veel mensen dat ook hebben."