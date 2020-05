Achtkarspelen boos om verdeling sneltreinstops: "Dit is zo onlogisch"

De Haan moet de brief sturen naar de gemeenten Noardeast-Fryslân, Dantumadiel, Tytsjerksteradiel en Westerkwartier, naar de provincies Fryslân en Groningen en naar vervoerder Arriva.

Feanwâlden, Buitenpost en Zuidhorn

Op dit moment rijdt er één sneltrein per uur tussen Leeuwarden en Groningen, die tussendoor enkel in Buitenpost stilstaat. Eind dit jaar komt er een tweede sneltrein in het uur bij. Vanaf dan stopt de ene sneltrein in Feanwâlden en Buitenpost, de andere in Feanwâlden en Zuidhorn. Daar is men in Buitenpost en omgeving niet blij mee. De sneltrein zou niet twee keer moeten stoppen in Feanwâlden, maar in Buitenpost.