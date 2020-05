'Waddeneilanden hebben dringend hulp nodig om leefbaar te blijven'

"Wij doppen graag onze eigen boontjes, maar dit keer zijn de problemen door de coronacrisis groter dan anders. We zijn niet zielig maar we moeten wel hulp hebben, vooral om de leefbaarheid vast te houden. We zijn tenslotte geen openluchtmuseum", zegt Van Gent. Door alle maatregelen en de aangepaste dienstregeling van de boten naar de eilanden krijgt de leefbaarheid een enorme klap. De Waddeneilanden zijn voor tachtig procent afhankelijk van toerisme.

Ambassadeur

Van Gent heeft Koningin Máxima gevraagd ambassadeur van de Waddeneilanden te zijn in Den Haag. "Wij dachten, wanneer krijg je nu zo'n kans. De koningin was geïnteresseerd in de situatie en toen ik haar vroeg ambassadeur te worden moest ze wel lachen en zei ze dat ze erover na zou denken."

De burgemeester heeft ook tegen de Koningin gezegd dat ze wel met de koninklijke familie naar een eiland kan komen. "De koninklijke familie gaat waarschijnlijk dit jaar ook op vakantie in eigen land, dus waarom dan niet naar de Waddeneilanden", vindt Van Gent.

Leefbaarheid op de rit krijgen

Om de leefbaarheid om de eilanden weer op de rit te krijgen moet er een aantal bijzondere maatregelen komen. Daarover gaat Van Gent de komende dagen met verschillende betrokkenen in gesprek.