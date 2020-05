Eis: 255 dagen jeugddetentie voor jongste verdachte (14) steekpartij Drachten

Tegen de jongste (14) van de twee verdachten, die betrokken was bij de steekpartij eind vorig jaar in Drachten, is 255 dagen jeugddetentie geëist. Daarvan zijn 200 dagen voorwaardelijk. Bij de steekpartij kwam de 16-jarige Roan Brilstra om het leven. De rechter doet op 11 juni uitspraak.