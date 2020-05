Cel- en werkstraf geëist tegen Leeuwarder (20) vanwege seksueel misbruik

De Leeuwarder leerde de meisjes twee jaar geleden, toen hij 18 was, kennen via een website. Ze hielden contact via snapchat en Instagram. In de Haagse rechtbank beweerde de verdachte dat hij niet wist dat het jongste meisje nog maar 13 was. Hij kon zich niet herinneren wanneer hij wel achter de leeftijd was gekomen, zei hij.

Erotische foto's

Hij stuurde de het jongste meisje foto's van zijn geslachtsdeel en vroeg haar ook om erotische foto's van haar zelf, net als bij het andere meisje. De 13-jarige weigerde aanvankelijk. De Leeuwarder dreigde echter van een brug te springen, waarna het meisje toegaf. Later zei ze tegen de politie dat ze dacht dat het erbij hoorde. Het was haar 'eerste verkering'.

Kort na de kennismaking op internet reisde de Leeuwarder af naar Alphen aan den Rijn, om te winkelen met de 13-jarige meisje. In een kleedhokje betastte hij en hadden ze orale seks. Bij het andere meisje kwam het zover niet en bleef het bij de foto's. Tegenover de rechters stelde de Leeuwarder dat hij het 'achteraf gezien niet had moeten doen'.

'Leven overhoop gesmeten'

In de zaal zat ook het jongste slachtoffer. Zij vertelde dat haar 'leven door hem overhoop is gegooid'. Ze slaapt slecht en heeft therapie gevolgd. De officier van justitie sprak van een ernstige zedenzaak. In haar eis hield ze rekening met een aantal persoonlijke omstandigheden van de verdachte. Hij is autistisch en zou als kind gepest en zelf seksueel misbruikt zijn.

Het Openbaar Ministerie eiste een halfjaar cel, waarvan 3,5 maand voorwaardelijk, en een taakstraf van 150 uur. De verdachte zou niet terug naar de gevangenis hoeven als de rechtbank de eis volgt, want hij heeft het onvoorwaardelijk deel al in voorarrest uitgezeten. Ook zou er een verplichte behandeling moeten volgen.

De verdachte zijn advocaat vroeg om vrijspraak, omdat er volgens haar sprake was geweest van 'verliefdheid'. De seks in het pashokje was volgens haar een 'jeugdige stoeipartij'. 'Stuitend', reageerde de officier. De rechtbank doet 11 juni uitspraak.