Princessehof 'Hol en Bol': ondergedompeld in de wereld van kunstenaar Escher

"Ik heb me laten inspireren door het werk Hol en Bol (1955). Daarin gebruikte Escher elementen om te te laten zien dat je in een ruimte af en toe een holle variant en af en toe een bolle variant kan zien. Of vanaf de hoogte maar ook vanaf de diepte. Een hele rare optische illusie. Hetzelfde gevoel probeer ik in de ruimte terug te laten keren", zo vertelt Leon Keer.

Van tweedimensionaal naar het echt

Het is nog een hele uitdaging. Hij maakt al anderhalve week hele lange dagen om het werk af te krijgen. "Je hebt een tweedimensionale tekening voor je op een papiertje. Maar hier zit je met zoveel hoeken en schuine wanden: een rechte lijn tekenen is heel lastig." In de kelder zijn vier speciale punten waar alles het mooiste te zien is. "Hier komen alle lijnen samen."

Vanaf 20 juni is de nieuwe tentoonstelling met deze zogenaamde Escher experience toegankelijk voor publiek.