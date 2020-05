Eerste fietsroute in kader van WaddenAgenda 2.0 officieel overhandigd

Merk Fryslân organiseerde in 2019 en 2020 twee 'Cultuurcafés' voor lokale betrokkenen om een route in Noardeast-Fryslân te ontwikkelen waarbij de toerist en inwoners van Fryslân echt het gebied leren kennen. De route gaat onder meer langs de Waddenzeekust en het bezoekerscentrum van Hegebeintum.

Nog zes routes

Dit is de eerste route van Merk Fryslân die op deze manier tot stand is gekomen. De bedoeling is dat er eind 2021 minimaal zes routes voor het Waddengebied zijn ontwikkeld. Ook dan wordt de hulp van lokale ondernemers, onderwijs, bewoners, cultuur- en natuurorganisaties ingeschakeld, omdat zij het gebied goed kennen.

Martin Cnossen, directeur Merk Fryslân: "Wij vinden het belangrijk projecten als Holwerd aan Zee te steunen. We doen dit met het ontwikkelen van dit soort routes en door te bedenken welk aanbod met het oog op Holwerd aan Zee er in de toekomst kan zijn."

Jan Zijlstra namens stichting Holwerd aan Zee reageert: "Deze coproductie is een mooi voorbeeld van de spin-off van het project Holwerd aan Zee. Belangrijk ook voor de beleefbaarheid van het gebied en de transitie van de Waddenkust tot een toeristische bestemming."

Beschikbaar in meerdere talen

De route is beschikbaar in het Nederlands, Duits en Engels en te krijgen bij diverse toeristische punten en recreatieondernemers. 'Rondje Holwerd' is ook online beschikbaar.

Het project WaddenAgenda wordt uitgevoerd in het kader van het INTERREG-programma Duitsland-Nederland en wordt medegefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en de provincie Fryslân.