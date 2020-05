European Water Technology Week gaat niet door

De volgende editie van het tweejaarlijkse internationale watertechnologie-evenement van WaterCampus Leeuwarden wordt nu in 2022 gehouden, van 19 tot 22 september. Ook de nieuwe vakbeurs Water Tech Europe, die dit jaar voor het eerst in de EWTW zou worden georganiseerd, is verplaatst naar dezelfde data in 2022.

De organisaties hebben dit besluit samen genomen omdat er voorlopig onvoldoende duidelijkheid is over de mogelijkheden voor evenementen na 1 september. Het feit dat de EWTW een internationaal evenement is, maakt de situatie lastiger: sprekers en gasten van over de hele wereld moeten ervoor naar Nederland komen en ook voor hen is de situatie nu ook niet in te schatten.