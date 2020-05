Start fysieke muzieklessen positief voor Friese blaasmuziek: "Het is veel fijner dan online"

Meer dan twee maanden hebben de leerlingen van Harmonie Akkrum geen fysieke muziekles gehad. Via Skype probeerde docent Sietske Trinks de lessen wel door te zetten, maar dat was niet altijd een succes. "Via Skype kun je veel doen,maar je kunt nu weer echt met elkaar spelen. Ik kan de kinderen helpen als ze de muziek kwijt zijn, om er weer even in te komen. Via Skype zit er vertraging op, dus dat lukt dan niet", zegt Trinks. Ze is daarom erg blij dat ze de kinderen fysiek les mag geven.

Ook bij muziekvereniging Apollo Grou zijn de fysieke lessen weer begonnen. Leerlingen Oscar had het wel een beetje gehad met de online lessen. "Het is natuurlijk een beetje irritant als er vertraging is, dan kun je niet precies tellen. Het communiceren is gewoon fijner zo in het echt en tips komen ook beter binnen." Ook leerling Mees is erg blij dat hij weer met zijn docent mag blazen. "Het is wel weer even wennen met alle maatregelen, maar het is wel veel fijner."