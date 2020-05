College De Fryske Marren wil zonnevelden

In het kader staan voorwaarden en afspraken, bijvoorbeeld over locaties en over hoe omwonenden invloed kunnen hebben op de plannen en hoe ze financieel kunnen steunen. Na een vergunningsperiode van 30 jaar moeten de parken weer worden opgeruimd.

Het college hoopt dat de raad het kader voor eind juni kan behandelen, vervolgens zou het acht weken ter inzage kunnen liggen. Daarna kan de raad de plannen definitief maken. Het kader zal ook gelden voor alle aanvragen voor zonnevelden die vanaf nu binnen komen.