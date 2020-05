Felix Maks: Fries op Zanzibar met eigen kitesurfreisbureau

Voor Maks zijn bedrijf opzette, was hij professioneel kitesurfer. Maar de sport werd in die tijd veel populairder, waardoor een jongere garde de nieuwe te kloppen jongens werden. Nog altijd groeit de sport explosief, wat met name in Fryslân goed te zien is.

De Friese kitespots staan bekend als de mooiste plekken van heel Noord-Europa, wat soms zorgt voor gevaarlijke drukte. Maks ziet dat veel gasten, die ook wel in Fryslân te vinden zijn met een kite, naar Zanzibar vliegen voor de rust. Zo ook Rens Appels van Tiel: "Ik kom regelmatig in Friesland om te kiten. Mede doordat het zo druk is in Friesland kom ik wel hier naartoe." Al is vanzelf de tropische zon ook geen straf.

De Sneker Jurret van Vliet werkt in de wintermaanden op Zanzibar als kite-instructeur en ziet ook de drukte thuis. "Op Workum en Mirns komen er elk jaar wel meer mensen bij. Het wordt steeds populairder en mensen kunnen steeds makkelijker een lesje boeken."