Thialf en KNSB nog in gesprek over zomerijs: "Een broedende kip moet je niet storen"

Thialf-directeur Marc Winters kan nog geen duidelijkheid geven of er wel of geen zomerijs komt in Heerenveen. De gesprekken met schaatsbond KNSB lopen nog. Er is donderdagmiddag weer een vergadering met de partijen waarin gesproken wordt over het zomerijs. Sven Kramer was woensdag kwaad over dat ze nu naar Zuid-Duitsland moeten voor zomerijs.