Binnen enkele weken duidelijkheid over zomerijs Thialf

Oud-schaatser Douwe de Vries is voorzitter van de atletencommissie van de KNSB en vertegenwoordigt daarmee de langebaanrijders en de shorttrackers. "De meeste atleten voelen het precies zoals Sven. Ze willen onder de beste omstandigheden trainen op de beste baan. Als dat niet kan, is dat een stap achteruit. Als sporter wil je altijd een stap vooruit doen nooit achteruit, want daar word je minder van. Daar baalt natuurlijk iedereen van."

"Meer steun vanuit ministerie"

Volgens De Vries zou er ook meer steun moeten komen vanuit het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. "We begrijpen allemaal dat Thialf het moeilijk heeft. Ik hoop dat alle partijen er gezamenlijk uitkomen en dat er steun komt vanuit de regering. Er is al een hele hoop steun. Maar dit is wel de plaats waar we de meeste medailles van heel Nederland halen."

Technisch directeur Remy de Wit van schaatsbond KNSB reageert schriftelijk: "Wij zijn als KNSB nog volop in gesprek met Thialf over het zomerijs en gaan er vanuit hier op zeer korte termijn uitsluitsel over te krijgen. We willen nu niet op de zaken vooruit lopen. Op het moment dat er meer bekend is, staan we jullie graag te woord."