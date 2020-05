Akkoord over openbaar vervoer voor Friese leerlingen

Geert van Lonkhuijzen van onderwijskoepel Fricolore legt uit: "Arriva heeft toegezegd tot aan de zomervakantie met een winterdienstregeling te rijden, dus met het maximaal aantal bussen. De bussen mogen niet helemaal vol, slechts voor 40 procent. Daarom adviseren we ook om te fietsen bijvoorbeeld, maar als het echt niet anders kan kunnen ze met de bus."

Als het niet anders kan

Er moet wel rekening mee worden gehouden, zegt Van Lonkhuijzen. "De premier had wel een bepaalde bedoeling. Zoveel mogelijk het openbaar vervoer te ontlasten. We stimuleren de leerlingen en ouders dus om op andere manieren naar school te komen. Als het echt niet anders kan, dan is het vervoer beschikbaar. De examenleerlingen reizen niet meer naar school, mbo, hbo en universiteit werken nog thuis. Dus we voorzien nog geen problemen, al houden we wel een vinger aan de pols. Ook in het openbaar vervoer geldt: gebruik je gezonde verstand. Men moet zelf zorgen voor een mondkapje en je moet niet in een bus stappen als je ziet dat deze vol is."

Het akkoord is voorlopig alleen geldig tot de zomervakantie. "Daarna ontstaat een nieuwe situatie, maar dat is nog onzeker ten aanzien van corona. Maar ook de andere onderwijslagen, zoals mbo en hbo, beginnen dan weer. Dus dat proberen we voor de zomervakantie ook te regelen."