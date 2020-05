VIDEO: Door de uitvinding van Bas Reedijk houden wij droge voeten

Op dit moment worden op de Afsluitdijk 75.000 zogenoemde Levvel-blocs gelegd. Deze betonblokken moeten de dijk beschermen tegen de golven van de Waddenzee. De naam Levvel staat voor 'Lely's Erfgoed Veiliggesteld' en de blokken worden geproduceerd in Harlingen. Het bijzondere aan het levvel-bloc is de vorm. Bas Reedijk is de uitvinder van de blokken. De fascinatie voor de strijd tegen het zeewater zat er al vroeg in bij Reedijk.