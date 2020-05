Aantal fietsendiefstallen nam in provincie Fryslân het meest af

Het aantal geregistreerde fietsendiefstallen in de provincie is in de afgelopen vijf jaar met 54 procent afgenomen. Het aantal diefstallen van fietsen neemt in iedere provincie af, maar in Fryslân het sterkst. Dit blijkt uit cijfers van het Ministerie van Justitie en Veiligheid, die opgevraagd zijn door webwinkel Beslist.