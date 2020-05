Friese studenten in Wageningen in onzekerheid

"Die introductieperiode is dus heel belangrijk voor ons. Als het nu in aangepaste vorm is, dan is het maar afwachten of je nog net zo zichtbaar bent als bij andere jaren." Normaal staat het Wageningse Studenten Gezelschap voor Friese Studie (WSSFS) bij een standje. "Dan laten we ons goed zien met Friese vlaggen en daar komt iedereen langs. We weten niet hoeveel mensen er nu tegelijkertijd mogen komen en of het überhaupt nog met standjes is en of we daar wel met al onze mensen mogen staan."

De universiteit moet daar nog een besluit over nemen. Tot die tijd zit het WSSFS in onzekerheid en hebben ze zorgen over de ledenwerving van dit jaar. "Meestal krijgen we er bij de introductiedagen tussen de 5 en 15 nieuwe leden bij," vertelt Schakel. "Dat is over het algemeen vrij stabiel. In totaal hebben we op dit moment zo'n 50 leden. Sommigen zijn actiever, sommige minder."

De leden zien elkaar normaal iedere dinsdag. "Dat is nu ook allemaal wat minder. Nu hebben we online samenkomsten, zodat we elkaar toch even zien. Als corona voorbij is, willen we zien of de gewone activiteiten ook weer wat kunnen worden opgezet."

Bang voor het einde van het WSSFS is Schakel niet. "Dat is altijd wel animo voor onze club. Er zijn altijd wel wat Friezen die in Wageningen studeren en bij ons willen zien." Het gezelschap zal nu kijken of ze online wat meer leden kunnen binnenhalen.