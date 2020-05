Koppige zwaluwen broeden niet in Deinumer wand, maar in een bult zand

Siep Tilma van de plaatselijke Vogelwacht in de omgeving van Boksum: "Ze zijn nu aan het broeden, in mei zitten ze op de eieren. We hopen dat er nog een paar komen voor de wand, en anders volgens jaar. Dan moeten we wel naar de gaten kijken, of er echt niets is misgegaan. Maar dat denk ik eigenlijk niet."

"Bekend is dat de oeverzwaluw nog vaak wel wat broedgelegenheid wil hebben. Die vogels zitten vaak in tijdelijke bulten, maar volgens jaar zijn die bulten er niet meer. Zo'n vogelwand zoals die bij de Deinumer Feart is blijvend, dat is wel een positieve zaak," zegt Tilma. Twee jaar geleden is de zwaluwwand geopend door Vogelwacht Boksum en omgeving, Dorpsbelang Deinum en Landschapsbeheer Friesland.

Opgegeten

Het vogelgebied om Deinum heen is erg veranderd, zegt Tilma. "Dit was een rijk vogelgebied voor de grutto. Ik denk in de goede tijd, dat we hier in de omgeving wel een kleine 19 paar grutto's hadden. Nu echt niet meer. En de vogels die er nog wel komen: alles, maar dan ook alles wordt opgevreten."

Het heeft ook te maken met de muizen, legt Tilma uit. "Vorig jaar was het een goed muizenjaar. De vos, de buizers, de steenmarter en de wezel hadden genoeg aan de muizen. Toen lieten ze de eieren liggen. Maar die zijn er nu niet en de beesten moeten toch wat eten. Nu zijn de eieren weer de klos. En een bepaald percentage moet wel volwassen worden om de populatie in stand te houden."