Weer fysieke audities voor musical De Tocht, met proefpubliek

De komende audities zijn niet meer digitaal, zoals men eerder deed bij De Tocht. "In april hebben we wel online audities gedaan, dat was erg bijzonder en we hadden veel aanmeldingen. Maar nu willen we ook weer de energie voelen van mensen die echt aanwezig zijn. We zitten erg op de RIVM-regels en maken nu een plan rond: dus de tweede auditieronde zal wel fysiek zijn", zegt Foppe van der Veen van De Tocht.