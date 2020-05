Toerisme in Noardeast-Fryslân trekt alweer aan

Maar er zijn ook zorgen over de komende dagen. Maandag mogen de terrassen om 12:00 uur weer open. Het is een vrije dag voor veel mensen en er wordt mooi weer voorspeld. "Dat is wel even spannend", erkent Kramer. "Kunnen de ondernemers goed inspelen op de regels die gelden, hoe pakt dat allemaal uit?"

Verstand gebruiken

Maar het moet goed komen, verwacht de oud-gedeputeerde. "Als iedereen z'n verstand gebruikt, dan komen we een heel eind. We willen de terrassen in Noardeast-Fryslân ook wat meer ruimte geven, want omdat iedereen anderhalve meter afstand moet houden, kun je minder gasten ontvangen dan normaal. De ondernemers moeten wel een plan bij ons indienen voor meer ruimte. Zo moeten ze rekening houden met bijvoorbeeld omwonenden en ook de ambulance moet erlangs kunnen."