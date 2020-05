Verdachten van steekpartij Drachten voor de rechter

De oudste jongen wordt door het Openbaar Ministerie verantwoordelijk gehouden voor het doodsteken. Het mes zou mogelijk van de jongere verdachte zijn geweest, die zou ook geholpen hebben met de poging tot beroving van het slachtoffer voorafgaand aan de steekpartij. Waarschijnlijk zullen beide zaken inhoudelijk worden behandeld, maar komt er bij de behandeling van de hoofdverdachte niet een eis omdat er nog wordt gewacht op een rapport over het gedrag en de toekomst van deze jongen.

De rechtbank wil echter wel dat de zaak behandeld wordt, zodat er voortgang in komt. Zoals het nu lijkt komt er in juni een tweede zitting, daarmee zal er voor de jonge van 16 ook een eis op tafel komen. De ouders van het slachtoffer zijn donderdag ook aanwezig.

Achter gesloten deuren

Omdat de rol van de jongere jongen kleiner was, mocht hij sinds april de rechtszaak thuis afwachten. De hoofdverdachte zit nog wel steeds vast. Omdat beide jongens nog zo jong zijn, is de rechtszaak wel achter gesloten deuren. De hoofdverdachte komt 's ochtends aan de beurt, de andere jongen in de middag. In het jeugdstrafrecht kan de 16-jarige verdachte niet meer dan twee jaar jeugddetentie krijgen, een verdachte jonger dan 16 jaar kan niet meer dan een jaar jeugddetentie krijgen.