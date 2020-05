LIVEBLOG: Vooral horecabedrijven vragen tegemoetkoming bij het Rijk

In het radioprogramma Fryslân fan 'e Moarn heeft presentator Hans Koster ook aandacht voor het coronavirus. Zo is de Omrop op reportage bij de sportschool van Erwin Boonstra in Leeuwarden. Hij is blij dat de sportscholen op 1 juli weer mogen openen.

Daarnaast komt aan de telefoon Hylke Schakel, van het Wageningse Studentengezelschap. De introductie die ieder jaar is, kan dit jaar enkel in aangepaste vorm doorgaan, vanwege het coronavirus. En dat is vervelend, want net in die dagen kan het gezelschap anders veel nieuwe leden werven.